Over 80 non vaccinati 85 volte più a rischio di terapia intensiva rispetto a chi ha fatto terza dose

I dati dell'Istituto superiore di sanità. Via da domani - 27 dicembre - alle dosi booster di vaccino anti-Covid per la fascia di età 16-17 anni e per i fragili tra i 12 e i 15 anni. Ancora lunga la strada per uscire dalla pandemia secondo Pregliasco: "Non siamo al picco, dopo le feste 100mila casi al giorno"

istsupsan : #Covid19 ??report esteso: il rischio di terapia intensiva per i non vaccinati rispetto a chi ha la terza dose (tabel… - aristogitone1 : RT @istsupsan: #Covid19 ??report esteso: il rischio di terapia intensiva per i non vaccinati rispetto a chi ha la terza dose (tabella 5) è… - MatteoFalzetta : RT @istsupsan: #Covid19 ??report esteso: il rischio di terapia intensiva per i non vaccinati rispetto a chi ha la terza dose (tabella 5) è… - repubblica : Iss: over 80 non vaccinati rischiano terapia intensiva 85 di piu'. In eta' scolare il 48% dei contagiati ha tra i 6… - repubblica : Covid, rischio di terapia intensiva 85 volte maggiore per gli over 80 non vaccinati -