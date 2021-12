Oroscopo di Paolo Fox 27 dicembre: tutte le anticipazioni di lunedì segno per segno (Di domenica 26 dicembre 2021) Ariete – Questo è molto importante, soprattutto quando le cose vanno male, perché agire con questo atteggiamento positivo è molto più facile per te superarle, più che piangere negli angoli o vedere tutto da una prospettiva negativa. Oggi potresti trovarti in una situazione in cui sarà necessario che tu prenda una decisione. Non è il momento di pensarci, ma di agire. Fallo con convinzione. Dovresti anche iniziare subito a controllare il modo in cui mangi quotidianamente, mangiare cibi più sani e dimenticare le diete veloci sei così affezionato. Non funzionano e tu l’hai controllato, Ariete. Approfitta oggi che il tuo ragazzo è di buon umore per raccontargli quei piccoli dettagli della tua relazione che vuoi migliorare. Toro – Incolpare gli altri ogni giorno non è una buona idea, anche se sono davvero responsabili. L’importante è trovare la soluzione, risolvere il problema e puoi ... Leggi su cityroma (Di domenica 26 dicembre 2021) Ariete – Questo è molto importante, soprattutto quando le cose vanno male, perché agire con questo atteggiamento positivo è molto più facile per te superarle, più che piangere negli angoli o vedere tutto da una prospettiva negativa. Oggi potresti trovarti in una situazione in cui sarà necessario che tu prenda una decisione. Non è il momento di pensarci, ma di agire. Fallo con convinzione. Dovresti anche iniziare subito a controllare il modo in cui mangi quotidianamente, mangiare cibi più sani e dimenticare le diete veloci sei così affezionato. Non funzionano e tu l’hai controllato, Ariete. Approfitta oggi che il tuo ragazzo è di buon umore per raccontargli quei piccoli dettagli della tua relazione che vuoi migliorare. Toro – Incolpare gli altri ogni giorno non è una buona idea, anche se sono davvero responsabili. L’importante è trovare la soluzione, risolvere il problema e puoi ...

