Oroscopo di Paolo Fox 27 dicembre – 2 gennaio: ecco come sarà l’ultima settimana dell’anno (Di domenica 26 dicembre 2021) ARIETE – Tre stelle per l’Ariete. L’amore non manca, ma forse sei troppo concentrato e preso dal lavoro: cerca di parlare a cuore aperto. Lunedì potresti essere stanco: hai bisogno di un’amicizia affettuosa? Il capodanno, comunque, promette bene e sarà interessante. Sul lavoro, in arrivo miglioramenti, ma non svolte radicali: cerca di non arrabbiarti. Giove in primavera sarà con te e tutti gli sforzi di ora saranno fondamentali nel futuro! TORO – Quattro stelle per il Toro. Venere è in buon aspetto e questa è una bella notizia anche per chi vuole vivere una storia part-time. D’altra parte, tu non vuoi impegnarti troppo e quando ti innamori diventi gelosi. Una storia nata per gioco può diventare importante: le emozioni saranno importanti, lasciati andare. Sul lavoro, bisogna cambiare delle strategie o forse devi farti pagare di più. Se qualcosa ... Leggi su cityroma (Di domenica 26 dicembre 2021) ARIETE – Tre stelle per l’Ariete. L’amore non manca, ma forse sei troppo concentrato e preso dal lavoro: cerca di parlare a cuore aperto. Lunedì potresti essere stanco: hai bisogno di un’amicizia affettuosa? Il capodanno, comunque, promette bene einteressante. Sul lavoro, in arrivo miglioramenti, ma non svolte radicali: cerca di non arrabbiarti. Giove in primaveracon te e tutti gli sforzi di ora saranno fondamentali nel futuro! TORO – Quattro stelle per il Toro. Venere è in buon aspetto e questa è una bella notizia anche per chi vuole vivere una storia part-time. D’altra parte, tu non vuoi impegnarti troppo e quando ti innamori diventi gelosi. Una storia nata per gioco può diventare importante: le emozioni saranno importanti, lasciati andare. Sul lavoro, bisogna cambiare delle strategie o forse devi farti pagare di più. Se qualcosa ...

