Oroscopo di Branko 27 dicembre: ecco come sarà questo lunedì (Di domenica 26 dicembre 2021) Ariete – Ci sono molte possibilità che qualcuno ti chieda il tuo consiglio, e sarà molto equilibrato poiché sarai in grado di vedere con grande obiettività ciò che sta accadendo, perché apprezzerai molti aspetti al di là di ciò che si vede in superficie. Avrai ragione. Toro – È giorno per lasciare il divano e muovere il corpo. Se non ti dedichi a fare uno sport troppo seriamente, almeno non stare a casa e lasciati trasportare dalla pigrizia perché una vita sedentaria non ti si addice per niente e meno ora con certi eccessi commessi. Gemelli – Un pasto o un incontro con qualcuno che ti piace davvero diventerà un interessante scambio di idee che ti attiverà mentalmente. sarà molto confortante e anche piacevole. Sarai in grado di spiegare qualcosa che ti è successo e che ti schiarirà molto la mente. Cancro – Sentirai la generosità nel tuo cuore e ...

