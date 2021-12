Ornella Vanoni tira una frecciatina ai Ferragnez

Leggi su biccy

(Di lunedì 27 dicembre 2021)hato una bellaa Fedez e Chiara Ferragni che lei chiama, da vera svampita, “Ferragnis”. Rispondendo ad un post di Paolo Stella in cui aveva scritto: “A Natale? Relax. A qualcuno di voi avanza un po’ di Xanax?” allegando una sua foto circondato da bambini urlanti,ha scritto: “Molto meglio naturale la vera felicità no come i Ferragnis“. Fedez e Chiara Ferragni, quindi, non avrebbero una “vera e naturale” felicità? La cantante molto probabilmente lo ha scritto dopo aver visto The– La Serie, reality proposto su Amazon Prime Video, che mostra in video la vita dei due imprenditori. Molto meglio naturale la vera felicità no come iferragnis —...