Organico Covid Ata | Pittoni | “Confermarlo per tutto l’anno | occorre investire fondi il prima possibile”

"Impossibile non avvertire la contraddizione tra un classe politica pronta a parole a "evitare che l'esperienza della didattica a distanza si ripeta" e nei fatti, invece, il rischio di lezioni in presenza senza l'intero personale ATA Covid a suo tempo reclutato per far fronte all'emergenza sanitaria tutt'altro che superata, quando già mancano i docenti per sdoppiare le classi avendo finora ignorato qualsiasi progetto di stabilizzazione delle centinaia di migliaia di insegnanti che da una vita tengono in piedi il sistema. Vogliamo credere che siano stati davvero i tempi stretti della legge di Bilancio a ostacolare l'approfondimento di alcune scelte".

Paola65280820 : @OriettaVanin Come già detto alle sue colleghe meglio lavorare pochi ma tanto che tanti è poco GRAZIE organico covid licenziata. - Paola65280820 : @loredanarusso Come già detto alle sue colleghe lavorare pochi ma tanto che tanti è poco GRAZIE organico covid licenziata. - Paola65280820 : @m_montevecchi Come già detto alle sue colleghe che l'altro giorno avete detto che sarebbero stati rinnovati tutti… - Paola65280820 : @DeLuciaDanila Come già detto alla sua collega Castellone meglio far lavorare pochi ma tanto che tanti e poco. GRAZ… - AcerboLivio : Proroga organico Covid: stanziati 400 milioni per docenti e Ata. TESTO UFFICIALE LEGGE … -