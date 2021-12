Omicron, cancellati oltre 7mila voli e caos tamponi. L’impatto su viaggi e vacanze (Di domenica 26 dicembre 2021) Piloti, assistenti di volo e membri dello staff in quarantena dopo essere stati esposti al Covid: nel fine settimana natalizio oltre 7mila cancellazioni Leggi su ilsole24ore (Di domenica 26 dicembre 2021) Piloti, assistenti di volo e membri dello staff in quarantena dopo essere stati esposti al Covid: nel fine settimana nataliziocancellazioni

Advertising

petergomezblog : Effetto Omicron, quasi 6mila voli cancellati nel week end di Natale e ritardi in tutto il mondo: “Molti piloti e as… - ilpost : Almeno 6mila voli sono stati cancellati negli ultimi due giorni a causa dei contagi da omicron tra il personale aer… - sole24ore : Voli cancellati e caos tamponi, l’effetto Omicron sugli spostamenti per le vacanze - Dome689 : Effetto Omicron, quasi 6mila voli cancellati nel week end di Natale e ritardi in tutto il mondo: “Molti piloti e as… - fisco24_info : Omicron spegne il Capodanno, feste solo in casa: Discoteche chiuse, cancellati concerti e feste di piazza. I gestor… -