Oltre 6mila voli cancellati nel mondo a Natale. Trasporto aereo ko (Di domenica 26 dicembre 2021) Piu' di 6.000 voli sono stati cancellati in tutto il mondo durante il lungo fine settimana di Natale e altre migliaia sono stati ritardati, secondo quanto riportato da un sito web di monitoraggio, per la variante Omicron del covid. Ad aggravare il caos... Segui su affaritaliani.it

