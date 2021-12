Olimpiadi Pechino 2022, sci di fondo: Oestberg rinuncia per motivi di salute (Di domenica 26 dicembre 2021) La norvegese Ingvild Flugstad Oestberg non parteciperà alle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino (4-20 febbraio). La due volte campionessa olimpica di sci di fondo rinuncia a gareggiare per motivi di salute. A comunicarlo è stata direttamente la Federazione norvegese di sci. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) La norvegese Ingvild Flugstadnon parteciperà alleinvernalidi(4-20 febbraio). La due volte campionessa olimpica di sci dia gareggiare perdi. A comunicarlo è stata direttamente la Federazione norvegese di sci. SportFace.

