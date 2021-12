Oggi domenica 26 dicembre Barbanera consiglia: perché si dice 'durare da Natale a Santo Stefano'? (Di domenica 26 dicembre 2021) durare da Natale a Santo Stefano ! Un detto notissimo usato per indicare qualcosa di breve durata. Quanto a Santo Stefano, primo martire di Gesù, patrono dei diaconi e dei fornaciai, viene anche ... Leggi su leggo (Di domenica 26 dicembre 2021)da! Un detto notissimo usato per indicare qualcosa di breve durata. Quanto a, primo martire di Gesù, patrono dei diaconi e dei fornaciai, viene anche ...

Advertising

matteorenzi : Bisogna accelerare i tempi per la terza dose. Ne ho parlato oggi a @qn_lanazione in una intervista a tutto campo, d… - Iron8292 : La parola d’ordine oggi è… “LUCIDITÀ” #BuongiornoATutti #domenica #26dicembre - CiaoKarol : Preghiera potente a Santo Stefano, primo martire, da recitare oggi, domenica 26 dicembre 2021, per chiedere una gra… - isbrunee : oggi sono di festa, è il 26 Dicembre ed è domenica e io cosa voglio fare? oziare tutto il giorno perché ho 80 anni nell’animo - unavitadiansia : RT @LoVeYoU3o0o__: Natale di sabato scombussola ogni mio equilibrio perché sono convinta che oggi sia domenica e poi domani lunedì invece n… -