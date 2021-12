Nuovo video Samsung Galaxy S22 Ultra dal vivo, quante conferme (Di domenica 26 dicembre 2021) Nuovo regalo di Natale, anche se leggermente in ritardo: un Nuovo video Samsung Galaxy S22 Ultra dal vivo è apparso sui social e potrebbe restituirci l’aspetto originale della prossima ammiraglia assoluta in procinto di essere lanciata a febbraio. Naturalmente, il contenuto non è ufficiale ma è stato condiviso da un informatore noto su Twitter come @hypark22. A sostegno del suo contributo, c’è da segnalare che l’autorevole tipster Ice Universe ne ha condiviso il cinguettio. Con l’opportuna cautela dunque, possiamo osservare il filmato riprodotto al termine dell’approfondimento e dunque ricavarci qualche riflessione. Non stupisce più, ancora una volta, visionare sul retro del Samsung Galaxy S22 Ultra la fotocamera a ... Leggi su optimagazine (Di domenica 26 dicembre 2021)regalo di Natale, anche se leggermente in ritardo: unS22dalè apparso sui social e potrebbe restituirci l’aspetto originale della prossima ammiraglia assoluta in procinto di essere lanciata a febbraio. Naturalmente, il contenuto non è ufficiale ma è stato condiviso da un informatore noto su Twitter come @hypark22. A sostegno del suo contributo, c’è da segnalare che l’autorevole tipster Ice Universe ne ha condiviso il cinguettio. Con l’opportuna cautela dunque, possiamo osservare il filmato riprodotto al termine dell’approfondimento e dunque ricavarci qualche riflessione. Non stupisce più, ancora una volta, visionare sul retro delS22la fotocamera a ...

