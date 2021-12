Nuova ondata di migranti, a bordo della Sea Watch 446 (Di domenica 26 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Quinta operazione in tre giorni per la Sea Watch 3, che ha soccorso 96 persone su un gommone in difficoltà che stava imbarcando acqua nel Canale di Sicilia. Tra i naufraghi una donna incinta al nono mese. “A bordo abbiamo 446 naufraghi – fa sapere la ONG – Il più giovane di loro ha due settimane di vita”. Intanto si concluse le operazioni di ricerca del barchino, con a bordo 27 migranti, che erano in corso da due giorni. La piccola imbarcazione è stata individuata sulla costa crotonese. Tutti in buone condizioni i 27 migranti. La prima segnalazione, scattata nel pomeriggio del 23 dicembre, con l’unità che navigava all’interno dell’area SAR maltese, era giunta anche al Centro Nazionale di soccorso della Guardia costiera italiana di Roma. Le operazioni di ricerca, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Quinta operazione in tre giorni per la Sea3, che ha soccorso 96 persone su un gommone in difficoltà che stava imbarcando acqua nel Canale di Sicilia. Tra i naufraghi una donna incinta al nono mese. “Aabbiamo 446 naufraghi – fa sapere la ONG – Il più giovane di loro ha due settimane di vita”. Intanto si concluse le operazioni di ricerca del barchino, con a27, che erano in corso da due giorni. La piccola imbarcazione è stata individuata sulla costa crotonese. Tutti in buone condizioni i 27. La prima segnalazione, scattata nel pomeriggio del 23 dicembre, con l’unità che navigava all’interno dell’area SAR maltese, era giunta anche al Centro Nazionale di soccorsoGuardia costiera italiana di Roma. Le operazioni di ricerca, ...

