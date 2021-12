Novità su WhatsApp: fra poco, cambierà il nostro modo di inviare foto e video per sempre (Di domenica 26 dicembre 2021) Grandi Novità in arrivo con l’aggiornamento di WhatsApp con la versione beta. Il nuovo aggiornamento di WhatsApp riguarda il settore fotografia – Computermagazine.itContinua la campagna di aggiornamenti dell’app di messaggistica WhatsApp. In ballo ci sono miglioramenti per il settore sicurezza e design dell’app. Novità sembrano arrivare anche per quanto riguarda il settore dedicato alle fotografie. Rivedendo i vecchi aggiornamenti, gli sviluppatori di WhatsApp si sono impegnati a migliorare alcune caratteristiche, inserendo, ad esempio, la possibilità per gli amministratori del gruppo di fare da moderatori fino ad arrivare alle reactions ai messaggi in arrivo. LEGGI ANCHE: WhatsApp: addio alle chiamate come le ... Leggi su computermagazine (Di domenica 26 dicembre 2021) Grandiin arrivo con l’aggiornamento dicon la versione beta. Il nuovo aggiornamento diriguarda il settoregrafia – Computermagazine.itContinua la campagna di aggiornamenti dell’app di messaggistica. In ballo ci sono miglioramenti per il settore sicurezza e design dell’app.sembrano arrivare anche per quanto riguarda il settore dedicato allegrafie. Rivedendo i vecchi aggiornamenti, gli sviluppatori disi sono impegnati a migliorare alcune caratteristiche, inserendo, ad esempio, la possibilità per gli amministratori del gruppo di fare da moderatori fino ad arrivare alle reactions ai messaggi in arrivo. LEGGI ANCHE:: addio alle chiamate come le ...

