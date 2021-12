NoSound Fest a Servigliano | annunciato il primo concerto | gli Psicologi

Advertising

Ad agosto Psicologi si esibiranno l'11 al Colordi Lamezia Terme, il 20 a Parco Gondar di Gallipoli per poi concludere con l'ultima data il 27 agosto aldi Roma. ABOUT PSICOLOGI Gli ...... Parco Lama Balice per il LUCE Festival di Bitonto 30 luglio INDIEGENOa Patti Marina (ME) 11 agosto Colordi Lamezia Terme 20 agosto Parco Gondar di Gallipoli 27 agostodi ...SERVIGLIANO – Il concerto degli Psicologi è il primo annuncio dell’edizione 2022 del NoSound Fest, che si terrà dal 21 al 24 luglio e dal 25 al 28 agosto ...Gli Psicologi, duo metà romano metà napoletano composto da Drast (Marco De Cesaris) e Lil Kaneki (Alessio Aresu) che si è fatto un nome nel panorama musicale italiano con l’EP 2001 (2019) e l’album ch ...