Norwich City-Arsenal, le formazioni ufficiali (Di domenica 26 dicembre 2021) Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali di Norwich City-Arsenal, match valido per la 19a giornata di Premier League. Fischio d’inizio alle ore 16.00 a Carrow Road. Arbiter della partita è Graham Scott. Il Norwich City guidato da Dean Smith si trova in fondo alla classifica del campionato con soli 10 punti. Mese di dicembre nero per i Canaries, con tre sconfitte in altrettante partite. La gara con il West Ham è stata rinviata per la situazione legata al Covid in Inghilterra. Molte le assenze per questa partitq con i contagiati Rupp, Sargent e Lees-Melou. L’Arsenal guidato in panchina da Mikel Arteta si trova al quarto posto in campionato, con 32 punti all’attivo. Sono quattro le vittorie consecutive per i Gunners, di cui una in Coppa di Lega. È ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 26 dicembre 2021) Andiamo a scoprire ledi, match valido per la 19a giornata di Premier League. Fischio d’inizio alle ore 16.00 a Carrow Road. Arbiter della partita è Graham Scott. Ilguidato da Dean Smith si trova in fondo alla classifica del campionato con soli 10 punti. Mese di dicembre nero per i Canaries, con tre sconfitte in altrettante partite. La gara con il West Ham è stata rinviata per la situazione legata al Covid in Inghilterra. Molte le assenze per questa partitq con i contagiati Rupp, Sargent e Lees-Melou. L’guidato in panchina da Mikel Arteta si trova al quarto posto in campionato, con 32 punti all’attivo. Sono quattro le vittorie consecutive per i Gunners, di cui una in Coppa di Lega. È ...

