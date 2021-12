Norwich-Arsenal 0-5 | Arteta | “Odegaard fantastico | questa mentalità va mantenuta”

Leggi su sportface

(Di domenica 26 dicembre 2021) Continua la marcia dell’, che nel Boxing Day di Premier League ha battuto in trasferta ilcon un secco 5-0. Non nasconde la sua soddisfazione Mikel, tecnico dei Gunners, che in particolar modo si complimenta con Martinper i due assist con cui i londinesi hanno sbloccato il match. “E’ stato, sta attraversando un gran momento e aiuta molto la squadra – ha spiegato– Sono molto contento di come tiene unita la squadra nel gioco. E’ stata un’ottima partita, con una grande atmosfera tipica della Premier. Penso che siamo stati molto bravi sia a difendere che ad attaccare, rimanendo molto concentrati nell’arco di tutta la partita.” Poco tempo per riposare però, visto che all’orizzonte c’è il match casalingo con il Wolverhampton: “Cercheremo di ...