Norvegia, Fincantieri consegna la “Viking Octantis”: è la nona nave da crociera del 2021 (Di domenica 26 dicembre 2021) Fincantieri ha consegnato nel proprio cantiere di Soviknes, in Norvegia, “Viking Octantis”, la prima di due unità da crociera expedition per Viking. “Viking Octantis”, al pari della gemella “Viking Polaris”, in consegna nel prossimo anno, può ospitare a bordo 378 ospiti in 189 cabine. Le unità sono dotate della certificazione “Polar Class 6” per le spedizioni nelle regioni polari, e hanno dimensioni tali da poter navigare in aree remote e nel fiume San Lorenzo, mantenendo maneggevolezza e stabilità superiori anche con mare agitato. Prue a piombo, scafi allungati e stabilizzatori all’avanguardia consentiranno alle navi di planare sulle onde per garantire una crociera confortevole, gli ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 dicembre 2021)hato nel proprio cantiere di Soviknes, in, “”, la prima di due unità daexpedition per. “”, al pari della gemella “Polaris”, innel prossimo anno, può ospitare a bordo 378 ospiti in 189 cabine. Le unità sono dotate della certificazione “Polar Class 6” per le spedizioni nelle regioni polari, e hanno dimensioni tali da poter navigare in aree remote e nel fiume San Lorenzo, mantenendo maneggevolezza e stabilità superiori anche con mare agitato. Prue a piombo, scafi allungati e stabilizzatori all’avanguardia consentiranno alle navi di planare sulle onde per garantire unaconfortevole, gli ...

