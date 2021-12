Non solo “bla bla bla”: i risultati concreti raggiunti sull’ambiente (Di domenica 26 dicembre 2021) In Europa si è iniziato a parlare di politiche ambientali negli anni ’90. E non è un caso. Tanti fattori concomitanti hanno contribuito a sviluppare, sul finire del secolo scorso, il dibattito sui cambiamenti climatici. In principio tutto forse è nato con la questione legata all’inquinamento. La nube di Chernobyl, il referendum in Italia sul InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 26 dicembre 2021) In Europa si è iniziato a parlare di politiche ambientali negli anni ’90. E non è un caso. Tanti fattori concomitanti hanno contribuito a sviluppare, sul finire del secolo scorso, il dibattito sui cambiamenti climatici. In principio tutto forse è nato con la questione legata all’inquinamento. La nube di Chernobyl, il referendum in Italia sul InsideOver.

Advertising

lapoelkann_ : Buone Sante feste a tutti voi. C’è il buono in questo mondo. Non credete a quelli che vi raccontano che ci sono sol… - stanzaselvaggia : Segnalo nuova, appassionante inversione di rotta dei no vax. Sono passati da “per la sicurezza degli altri siamo pi… - teatrolafenice : ?? Non solo Vivaldi ma anche Tchaikovsky volle colorare le stagioni di musica. Ecco, all’interno di questa composizi… - LittXene : RT @bitchiamrich: sono drogata di endorfine, ho bisogno di essere felice. non sono sottona, è solo che appena mi fai stare bene, continuerò… - ElioNicotra : @imperfectpsyco Anche io negli ultimi anni a Natale non mi sono sentito solo... -