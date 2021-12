Noi e «loro»: gli anni di vita (che stiamo perdendo) e la libertà di scegliere (Di domenica 26 dicembre 2021) Le dighe che abbiamo eretto per evitare il peggio, cioè i vaccini, sembrano più fragili di quello che speravamo Leggi su corriere (Di domenica 26 dicembre 2021) Le dighe che abbiamo eretto per ere il peggio, cioè i vaccini, sembrano più fragili di quello che speravamo

Advertising

SimoPillon : Una mamma, un papà e il loro bambino. Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Che sia un buon #Natale Ma anche… - fleinaudi : Sempre via @LaRagione_eu oggi tocca a Benedetto #Croce. Anche tra noi, a volte, ci divertiamo ancora a scontrarci t… - Corriere : Durante i lockdown c’è stato un boom di adozioni. Ma i rifugi si stanno riempiendo di nuovo: rispetto allo scorso a… - _GMaria01_ : RT @dobrevsunicorns: Che poi al di là della sorpresa, della cena, dei fiori, dei regali pazzeschi, io mi sento proprio male vedendoli emozi… - GobboPatrich : RT @AuroraLittleSun: Io non capisco, dicono che noi siamo ignoranti, stupidi, analfabeti funzionali con la terza elementare ma chi è in fil… -