Nina Moric attacca Belen Rodriguez: “Perché hai fatto questo a mio figlio?” – FOTO (Di domenica 26 dicembre 2021) Nina Moric ha pubblicato su Instagram uno screen di una chat con suo figlio Carlos che incastrerebbe Belen Rodriguez Questa mattina, Nina Moric ha lanciato una pesantissima accusa a Belen Rodriguez pubblicando lo screenshot di una conversazione con suo figlio Carlos Maria. Stando a quanto pubblicato, il figlio della Moric e di Fabrizio Corona ha raccontato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 26 dicembre 2021)ha pubblicato su Instagram uno screen di una chat con suoCarlos che incastrerebbeQuesta mattina,ha lanciato una pesantissima accusa apubblicando lo screenshot di una conversazione con suoCarlos Maria. Stando a quanto pubblicato, ildellae di Fabrizio Corona ha raccontato L'articolo proviene da Inews.it.

inomniapparatus : Belen ha baciato il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona? Ma cosa cazzo sta succedendo? - baffomaragas : Pieno più di Nina Moric - ciaocomodino : @santanaslam dietro ha una madonna che sembra nina moric ?? - ___ds______ : Non con Kast, non con Boric, ma ubriachi di Nina Moric - Elisa60388018 : RT @trasheela: Sole che dorme beatamente fregandosene di questo teatrino perché “UN PUROSANGUE NON FA MAI A GARA CON I PONY” Cit. Nina Mo… -