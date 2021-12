Nina Moric accusa Belen Rodriguez di aver baciato il figlio Carlos ma lui la smentisce | “Str*nzate” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 26 dicembre 2021) Cosa succede in casa-Corona? Nelle passate ore proprioha aperto ad un piccolo giallo in merito al quale ad intervenire è stato ilMaria e lo stesso Fabrizio Corona. Secondo la donna,avrebbeildurante una festa che si sarebbe tenuta lo scorso 23 dicembre. A... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.