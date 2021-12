Niente proroga vacanze di Natale per gli studenti: come sarà il ritorno in classe (Di domenica 26 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Escluso l’allungamento delle vacanze di Natale per gli studenti, ma continua lo screening e la campagna vaccinale per la categoria che è, in questo momento, quella più colpita dal Covid. Proprio per questo motivo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge in materia di proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia. Restando sugli studenti, la Struttura Commissariale dovrà fornire al personale scolastico e agli studenti, anche universitari, le mascherine di tipo FFP2 e FFP3. La fornitura è esclusa, come già previsto, per gli studenti under 6 e soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Uno strumento ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Escluso l’allungamento dellediper gli, ma continua lo screening e la campagna vaccinale per la categoria che è, in questo momento, quella più colpita dal Covid. Proprio per questo motivo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge in materia didello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia. Restando sugli, la Struttura Commissariale dovrà fornire al personale scolastico e agli, anche universitari, le mascherine di tipo FFP2 e FFP3. La fornitura è esclusa,già previsto, per gliunder 6 e soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. Uno strumento ...

