Niente Pomeriggio 5, che fine ha fatto Barbara D’Urso? Spunta l’ipotesi Covid (Di domenica 26 dicembre 2021) Grande cambiamento per Pomeriggio 5. Barbara D’Urso abbandona il programma e al suo posto c’è una sostituta. Scopriamo cosa è accaduto. Barbara D’Urso non sarà in onda con Pomeriggio Cinque,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 26 dicembre 2021) Grande cambiamento per5.abbandona il programma e al suo posto c’è una sostituta. Scopriamo cosa è accaduto.non sarà in onda conCinque,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

Advertising

w8ops : non avrei dovuto dormire tre ore al pomeriggio ora non ho per niente sonno - AFAntoAnt : RT @cielomiomarito: Natale: pranzo con quello che c'è in frigo cucinato alla buona e vinello niente male. Pomeriggio visita parenti con dig… - luisslimee : @M4DICINELHH ma no semplicemente ho dormito tutto il pomeriggio e non ho fatto niente, tranquilla lissa?? - isitrulyithaca : ho passato una bella giornata e non ho pensato a niente perché abbiamo giocato tutto il pomeriggio e guardato vecch… - cielomiomarito : Natale: pranzo con quello che c'è in frigo cucinato alla buona e vinello niente male. Pomeriggio visita parenti con… -