Nick Casciaro, da Amici a X Factor Romania: la vittoria del cantante (Di domenica 26 dicembre 2021) Un momento indimenticabile quello che sta vivendo il cantante Nick Casciaro, vincitore di X Factor Romania. Precedente la sua partecipazione ad Amici. Nick Casciaro (Instagram)Obiettivo raggiunto per il cantante Nick Casciaro, che quest'anno si è presentato come talento nella trasmissione X Factor Romania, vincendo e dunque piazzandosi addirittura al primo posto. Una grande opportunità quella di poter partecipare al talent in onda su Antenna 1 Channel, che ha saputo sfruttare nel migliore dei modi. Ed è lui infatti il primo italiano ad essere riuscito a conquistare la vittoria nella versione rumena del talent.

