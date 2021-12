Newcastle United-Manchester United: pronostico e possibili formazioni (Di domenica 26 dicembre 2021) Il Manchester United segna il suo ritorno in campo dopo la devastante epidemia di coronavirus lunedì 27 dicembre con una trasferta al Newcastle United in Premier League. Mentre i Red Devils hanno a che fare con una serie di casi di COVID-19, i padroni di casa di Eddie Howe stanno cercando di evitare una quarta sconfitta consecutiva. Il calcio di inizio di Newcastle United-Manchester United è previsto alle 21 Prepartita Newcastle United-Manchester United: a che punto sono le due squadre? Newcastle United Non c’è certamente ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 26 dicembre 2021) Ilsegna il suo ritorno in campo dopo la devastante epidemia di coronavirus lunedì 27 dicembre con una trasferta alin Premier League. Mentre i Red Devils hanno a che fare con una serie di casi di COVID-19, i padroni di casa di Eddie Howe stanno cercando di evitare una quarta sconfitta consecutiva. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Prepartita: a che punto sono le due squadre?Non c’è certamente ...

Advertising

periodicodaily : Newcastle United-Manchester United: pronostico e possibili formazioni #27dicembre #premierleague - sportli26181512 : #Newcastle-Man United, spazio all’Over 2,5: I Magpies hanno subìto ben 41 gol in 18 partite e sono reduci dalla pes… - EuropaCalcio : #Mercato #Newcastle #Ighalo, anche l’ex #United nella lista dei #magpies #europacalcio - Fantacalciok : Calcio in tv: Newcastle-Manchester United e le altre sfide in Europa - Calciodiretta24 : Calcio in tv: Newcastle-Manchester United e le altre sfide in Europa -