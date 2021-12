Nell’ultima settimana il 26% dei nuovi casi diagnosticati sono under 20. Quasi la metà hanno tra 6 e 11 anni. Iss: dopo 5 mesi la protezione garantita dai vaccini scende al 30,1% (Di domenica 26 dicembre 2021) Il rischio di terapia intensiva per i non vaccinati rispetto a chi ha la terza dose, secondo l’Iss “è 85 volte maggiore per gli over 80; 12,8 volte maggiore per la fascia 60-79 anni; 6,1 volte maggiore per i 40-59 enni”. dopo 150 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, invece, “l’efficacia del vaccino nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica, scende dal 71,5% al 30,1%”. Rimane elevata, sempre secondo l’Iss, l’efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia severa: nei vaccinati con ciclo completo da meno di 5 mesi è al 92,7%, mentre cala all’82,2% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 150 giorni. L’efficacia nel prevenire diagnosi e casi di malattia severa sale rispettivamente al 71,0% e al 94,0% nei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 26 dicembre 2021) Il rischio di terapia intensiva per i non vaccinati rispetto a chi ha la terza dose, secondo l’Iss “è 85 volte maggiore per gli over 80; 12,8 volte maggiore per la fascia 60-79; 6,1 volte maggiore per i 40-59 enni”.150 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, invece, “l’efficacia del vaccino nel prevenire la malattia, sia nella forma sintomatica che asintomatica,dal 71,5% al 30,1%”. Rimane elevata, sempre secondo l’Iss, l’efficacia vaccinale nel preveniredi malattia severa: nei vaccinati con ciclo completo da meno di 5è al 92,7%, mentre cala all’82,2% nei vaccinati checompletato il ciclo vaccinale da oltre 150 giorni. L’efficacia nel prevenire diagnosi edi malattia severa sale rispettivamente al 71,0% e al 94,0% nei ...

