Nella Repubblica Democratica del Congo sei persone sono state uccise in un attentato il giorno di Natale (Di domenica 26 dicembre 2021) Sabato 25 dicembre almeno sei persone sono state uccise in un attentato suicida all’esterno di un ristorante a Beni, una città Nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, ci sono inoltre 13 feriti. Stando alle informazioni fornite dalla polizia, Leggi su ilpost (Di domenica 26 dicembre 2021) Sabato 25 dicembre almeno seiin unsuicida all’esterno di un ristorante a Beni, una cittàparte orientale delladel, ciinoltre 13 feriti. Stando alle informazioni fornite dalla polizia,

