Nel bene e nel Mali I piani africani di Putin

(Di domenica 26 dicembre 2021) Il 23 dicembre 2021, 15 paesi (Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Regno Unito) hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui si condanna fermamente “il dispiegamento di truppe mercenarie sul territorio del”, sottolineando che questo dispiegamento “può solo peggiorare ulteriormente la situazione della sicurezza nell’Africa occidentale, portare ad un aggravamento della situazione dei diritti umani ine minacciare l’accordo per la pace e la riconciliazione in”. I firmatari si sono rammaricati di come il governoano abbia deciso di utilizzare i fondi pubblici già di per sé scarsi per “pagare mercenari stranieri invece di sostenere le forze armate e i servizi pubblici del paese a ...