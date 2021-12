NBA, i risultati della notte (26 dicembre): Golden State batte Phoenix nella sfida più attesa, vittorie anche per Nets e Jazz (Di domenica 26 dicembre 2021) Si è completata poche ore fa la maratona di Natale della NBA, che ci ha regalato come sempre grandissime partite altrettante grandi emozioni. Dopo la vittoria dei New York Knicks sugli Atlanta Hawks per 87-101 e dei Milwaukee Bucks peer 113-117 sui Boston Celtics, sono tre le altre sfide disputate. Andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano. NBA 2021-2022: Giannis Antetokounmpo trascina la rimonta vincente dei Bucks sui Celtics con un grande secondo tempo Nell’attesissima sfida tra Golden State Warriors (27-6) e Phoenix Suns (26-6), a spuntarla sono proprio i californiani per 116-107. La squadra di Steph Curry parte meglio nel primo quarto (33-27), venendo però riacciuffata dai padroni di casa grazie ad un parziale di 25-35 nel secondo quarto che gli consente di mettere la testa ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021) Si è completata poche ore fa la maratona di NataleNBA, che ci ha regalato come sempre grandissime partite altrettante grandi emozioni. Dopo la vittoria dei New York Knicks sugli Atlanta Hawks per 87-101 e dei Milwaukee Bucks peer 113-117 sui Boston Celtics, sono tre le altre sfide disputate. Andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano. NBA 2021-2022: Giannis Antetokounmpo trascina la rimonta vincente dei Bucks sui Celtics con un grande secondo tempo Nell’attesissimatraWarriors (27-6) eSuns (26-6), a spuntarla sono proprio i californiani per 116-107. La squadra di Steph Curry parte meglio nel primo quarto (33-27), venendo però riacciuffata dai padroni di casa grazie ad un parziale di 25-35 nel secondo quarto che gli consente di mettere la testa ...

