Nazionale, Bonucci: "Playoff Mondiali? Ronaldo sa che le prende" (Di domenica 26 dicembre 2021) "Vogliamo regalare ai nostri figli l'Italia nel posto che merita. Con Cristiano Ronaldo ci siamo sentiti, abbiamo detto che dobbiamo prima vincere le semifinali, per poi scontrarci. Quello che succede ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) "Vogliamo regalare ai nostri figli l'Italia nel posto che merita. Con Cristianoci siamo sentiti, abbiamo detto che dobbiamo prima vincere le semifinali, per poi scontrarci. Quello che succede ...

