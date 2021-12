Natale, ritorno a casa impossibile per centinaia di migliaia di persone (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic – Questo Natale per centinaia di migliaia di persone è stato impossibile tornare a casa per riunirsi con i propri familiari: più di 6mila voli sono stati cancellati in tutto il mondo. Nel corso del lungo fine settimana di Natale altre migliaia di voli inoltre sono stati ritardati. Il tutto per la variante Omicron. A metterci il carico sulla già caotica situazione dei viaggi negli Stati Uniti, il maltempo nell’Ovest del Paese. A Natale migliaia di voli cancellati: per tanti è stato impossibile tornare a casa Odissea di Natale per migliaia e migliaia di persone che si sono ritrovate senza volo per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic – Questoperdidiè statotornare aper riunirsi con i propri familiari: più di 6mila voli sono stati cancellati in tutto il mondo. Nel corso del lungo fine settimana dialtredi voli inoltre sono stati ritardati. Il tutto per la variante Omicron. A metterci il carico sulla già caotica situazione dei viaggi negli Stati Uniti, il maltempo nell’Ovest del Paese. Adi voli cancellati: per tanti è statotornare aOdissea diperdiche si sono ritrovate senza volo per ...

Advertising

RaiUno : #Rai1 celebra il #Natale con un atteso ritorno: @albertoangela presenta #StanotteaNapoli, un’esclusiva puntata dedi… - CristinaDAvena : ???? All I want for Xmas is... baci, abbracci, sorrisi ,concerti... Tutto ciò che fino a qualche anno fa ci sembrav… - trash_italiano : ? Piccolo sfogo personale perché non ho un altro account ? Tampone negativo, però troppi conoscenti positivi (o con… - IlPrimatoN : Oltre 6mila voli cancellati in tutto il mondo: odissea di Natale per chi voleva ricongiungersi con i familiari - ltallarico1 : @NicolaGratteri Buon Natale a lei e grazie per tutto ciò che fa quotidianamente. Ci fosse un maggiore ritorno da pa… -