Natale | Coldiretti | avanzi a tavola per 8 italiani su 10

Milano, 26 dic. (Adnkronos) – Quasi otto italiani su dieci (79%) trovano a tavola gli avanzi di cenoni e pranzi di Natale che vengono riutilizzati in cucina con una nuova sensibilità verso la riduzione degli sprechi spinta dalla crisi economica legata alla pandemia. E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixe' divulgata nel giorno di Santo Stefano dalla quale si evidenzia che c'è un altro 11% che ha messo tutto in freezer per utilizzarlo nelle prossime settimane. Solo nell'8% delle famiglie non è avanzato niente mentre l'1% dona in beneficenza e altrettanti dichiarano di buttare i resti del pranzo o del cenone nel bidone. Secondo la Coldiretti è stata quest'anno di circa 2,5 miliardi la spesa degli italiani per il tradizionale appuntamento del Natale

