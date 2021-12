Natale, altri 1.500 voli cancellati in tutto il mondo. E sono circa 6mila (Di domenica 26 dicembre 2021) Il Covid, e la contagiosa variante Omicron continuano a mettere in crisi i viaggi: oggi sono stati cancellati più di 1.500 voli in tutto il mondo, mettendo in crisi le vacanze natalizie. Secondo il sito web di monitoraggio dei dati di FlightAware sono stati infatti cancellati in totale 5.900 voli tra la vigilia di Natale, il giorno di Natale e Santo Stefano. E lunedì sono previsti ulteriori disagi.Le compagnie aeree cinesi e statunitensi - come sottolinea la Bbc - sembrano essere le più colpite. Le compagnie hanno spiegato che il problema è la carenza di personale legata alla variante Omicron in rapida diffusione: le cancellazioni dei voli sono il risultato del test ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 26 dicembre 2021) Il Covid, e la contagiosa variante Omicron continuano a mettere in crisi i viaggi: oggistatipiù di 1.500inil, mettendo in crisi le vacanze natalizie. Secondo il sito web di monitoraggio dei dati di FlightAwarestati infattiin totale 5.900tra la vigilia di, il giorno die Santo Stefano. E lunedìprevisti ulteriori disagi.Le compagnie aeree cinesi e statunitensi - come sottolinea la Bbc - sembrano essere le più colpite. Le compagnie hanno spiegato che il problema è la carenza di personale legata alla variante Omicron in rapida diffusione: le cancellazioni deiil risultato del test ...

