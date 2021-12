Napoli, riconoscimento per Rrahmani: miglior giocatore del Kosovo nel 2021 (Di domenica 26 dicembre 2021) Il difensore del Napoli Rrahmani è stato eletto miglior giocatore del Kosovo nel 2021 Amir Rrahmani si è preso un posto da titolare nel Napoli grazie alle sue ottime prestazioni, spesso senza sbavature. La spalla perfetta di Koulibaly, per una coppia che inizio stagione sembrava insuperabile. E il difensore si è guadagnato anche un importante riconoscimento personale. Come riportato dal club azzurro, Rrahmani è stato infatti eletto miglior giocatore del Kosovo nel 2021. IL COMUNICATO – «Amir Rrahmani è stato eletto miglior giocatore del Kosovo per l’anno 2021. A ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 dicembre 2021) Il difensore delè stato elettodelnelAmirsi è preso un posto da titolare nelgrazie alle sue ottime prestazioni, spesso senza sbavature. La spalla perfetta di Koulibaly, per una coppia che inizio stagione sembrava insuperabile. E il difensore si è guadagnato anche un importantepersonale. Come riportato dal club azzurro,è stato infatti elettodelnel. IL COMUNICATO – «Amirè stato elettodelper l’anno. A ...

Rrahmani è il miglior giocatore del Kosovo per il 2021 A insignire del riconoscimento il difensore del Napoli è stata la Federazione kosovara nell'ambito della manifestazione 'Laurates of the Years'. Rrahmani è al Napoli dall'estate del 2020 ed in maglia ...

Rrahmani premiato in patria: Il 2021 è stato un anno indimenticabile per Amir Rrahmani, difensore del Napoli che ha saputo trovare negli ultimi 12 mesi la sua personale rivincita e consacrazione. Per il centrale ...

