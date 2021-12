Napoli magnificata in tv ma piena di rifiuti Forza Italia | “Ora pulizia straordinaria per salvare il Capodanno”

(Di domenica 26 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “È sconfortante che mentre abbiamo ancora davanti agli occhi le stupende immagini della trasmissione di Alberto Angela sui tesori della nostra città che tanto ci fanno inorgoglire, la realtà ci scaraventi davanti cumuli dinon raccolti proprio in questi giorni di festa. Ora, almeno, si salvi il”. Il riferimento è alla trasmissione di ieri sera andata in onda su Rai Uno, “Stanotte a” che ha catturato oltre 4 milioni di telespettatori con uno share di oltre il 22% e di cui sono piene le bacheche social dei napoletani. La preoccupazione e l’auspicio che la situazione migliori quanto prima è del gruppo consiliare dicomposto da Iris Savastano, Salvatore Guangi e Domenico Brescia. “In questi giorni si è registrato un ...

