Napoli | la pista italiana per il difensore centrale | quattro nomi

Il Napoli cerca un difensore centrale sul mercato di gennaio, si valutano anche quattro giovani difensori italiani. Cristiano Giuntoli sta lavorando per portare in azzurro un nuovo calciatore per la difesa di Spalletti. Manolas è stato ceduto all'Olympiacos e Kouliblay partirà per la Coppa d'Africa che comincia il 9 gennaio, potenzialmente potrebbe stare fuori per circa 50 giorni, insieme con Anguissa e Osimhen. Insomma un difensore centrale serve tantissimo al Napoli, che deve trovare una soluzione in fretta, anche perché ha in rosa solo Rrahmani e Juan Jesus. Napoli: Gatti per la difesa Uno dei nomi che maggiormente viene accostato al Napoli è Gatti del Frosinone classe '98. Secondo calciomercato.com il club azzurro ...

