Napoli | contatti ufficiali per Szalai | il Fenerbache chiede 20 milioni

(Di domenica 26 dicembre 2021) Secondo il sito turco TGRT Haber, ilstarebbe facendo sul serio per Attila, difensore centrale del. Nelle ultime ore infatti il club partenopeo pare aver stretto ufficialmente icon la società turca, al fine di sondare il terreno e capire gli eventuali margini di una trattativa. Le risposte però non sono L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Torino, Simone #Verdi positivo al #Coronavirus: A dare l'annuncio è la fidanzata del calciatore su Instagram: l'ex… - sportli26181512 : Spezia, Motta ancora a rischio: contatti avviati col nuovo allenatore: Nonostante la vittoria contro il Napoli, la… - sportli26181512 : Spezia, Thiago Motta verso l'esonero: contatti con Giampaolo. Le news: Nonostante il successo di Napoli, lo Spezia… - spaziocalcio : Thiago Motta resta a rischio esonero, nonostante la vittoria dello #Spezia a #Napoli: contatti in corso - Andre_Costa95 : RT @AmalaTV_: GdS - Ultimi contatti tra #Napoli e #Inisgne non positivi. #Inter, #Roma e #Lazio ma anche Tottenham e BayernMonaco alla fine… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli contatti

In tanti hanno deciso di sottoporsi a un controllo probabilmente preoccupati da eventualia rischio avvenuti durante il cenone della vigilia o il pranzo di Natale. Benevento verso scuole ......recuperando dall'infortunio muscolare subito nei giorni scorsi e da tempo quindi non ha... L'ex delsarà uno dei giocatori della vecchia guardia che la società proverà a cedere nel ...A dare l'annuncio è la fidanzata del calciatore su Instagram: l'ex Napoli, infortunato e a Bologna da diversi giorni, non ha avuto contatti con la squadra ...Sebastiano Luperto, difensore dell'Empoli in prestito dal Napoli, potrebbe tornare nuovamente a disposizione di Luciano Spalletti. Ma non sarà facile.