Napoli, centri vaccinali riaperti a Santo Stefano: ecco come fare (Di domenica 26 dicembre 2021) Oggi, a Santo Stefano, riaprono i centri vaccinali anti-Covid a Napoli, dopo la pausa di Natale. «Per adeguare l?offerta - dice il direttore generale Ciro... Leggi su ilmattino (Di domenica 26 dicembre 2021) Oggi, a, riaprono ianti-Covid a, dopo la pausa di Natale. «Per adeguare l?offerta - dice il direttore generale Ciro...

Advertising

AdamartArt : RT @UIconoclasta: @AdamartArt @giuseppetrimarc Sicuramente non lo dicono troppo. Il prof di storia dell'arte all'università ci ripeteva spe… - giuseppetrimarc : RT @UIconoclasta: @AdamartArt @giuseppetrimarc Sicuramente non lo dicono troppo. Il prof di storia dell'arte all'università ci ripeteva spe… - UIconoclasta : @AdamartArt @giuseppetrimarc Sicuramente non lo dicono troppo. Il prof di storia dell'arte all'università ci ripete… - MaralbAzsc : Napoli, centri vaccinali riaperti per Santo Stefano: ecco come fare - mattinodinapoli : Napoli, centri vaccinali riaperti per Santo Stefano: ecco come fare -