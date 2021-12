Napoli, anche il Bayern Monaco su Insigne: ma il Tottenham fa sul serio (Di domenica 26 dicembre 2021) Il capitano del Napoli Insigne piace a tante big. Su di lui ci sarebbe anche il Bayern Monaco, ma il Tottenham sarebbe il più interessato La situazione relativa al rinnovo di Lorenzo Insigne non si smuove in casa Napoli e così le big d’Europa cominciano a farsi avanti con più convinzione. Come riportato da Gazzetta.it, nelle ultime ore anche il Bayern Monaco avrebbe mostrato interesse per il capitano azzurro, ma all’estero sarebbe il Tottenham di Antonio Conte la squadra più interessata. In Italia, invece, sono tre i club che monitorano con attenzione la vicenda: l’Inter su tutti, poi Roma e Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 dicembre 2021) Il capitano delpiace a tante big. Su di lui ci sarebbeil, ma ilsarebbe il più interessato La situazione relativa al rinnovo di Lorenzonon si smuove in casae così le big d’Europa cominciano a farsi avanti con più convinzione. Come riportato da Gazzetta.it, nelle ultime oreilavrebbe mostrato interesse per il capitano azzurro, ma all’estero sarebbe ildi Antonio Conte la squadra più interessata. In Italia, invece, sono tre i club che monitorano con attenzione la vicenda: l’Inter su tutti, poi Roma e Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

RaiUno : Abbiamo provato ad illuminare #Napoli con la luce che merita, anche grazie alla magia che il #Natale è in grado di… - fanpage : 'Ho sempre avuto un rapporto profondo con la città di Napoli, fin da ragazzino. Negli anni sono spesso tornato per… - Pasqua581 : @annatrieste @albertoangela Brava anche tu non riesci a fare tesoro del racconto di Angela su Napoli, sempre attacc… - SiamoPartenopei : Grande successo per 'Stanotte a Napoli' su Rai 1: Alberto Angela anche al Maradona con Bagni - shesliamslover : RT @luciana_canuto4: Non sono di Napoli, ma questa immensa città mi ha rapita. Appena posso prendo un volo e ci ritorno sempre volentieriss… -