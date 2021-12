Napoli, al via interventi di manutenzione del verde nelle scuole (Di domenica 26 dicembre 2021) Domani, lunedì 27 dicembre, parte il primo calendario di interventi programmati dal Comune di Napoli per la manutenzione del verde nelle scuole. Sfruttando la sospensione delle attività didattiche per il periodo delle festività, i lavori proseguiranno fino al 7 gennaio 2022. Si comincia con la scuola Gigante-Neghelli di via Rizzo e la Minniti di via Consalvo. “Si tratta di lavori necessari per procedere alla manutenzione del patrimonio arboreo afferente alle scuole, in modo da rendere più fruibili gli istituti e ridurre i rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche”, commenta il vicesindaco e assessore alla Scuola Maria Filippone. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 26 dicembre 2021) Domani, lunedì 27 dicembre, parte il primo calendario diprogrammati dal Comune diper ladel. Sfruttando la sospensione delle attività didattiche per il periodo delle festività, i lavori proseguiranno fino al 7 gennaio 2022. Si comincia con la scuola Gigante-Neghelli di via Rizzo e la Minniti di via Consalvo. “Si tratta di lavori necessari per procedere alladel patrimonio arboreo afferente alle, in modo da rendere più fruibili gli istituti e ridurre i rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche”, commenta il vicesindaco e assessore alla Scuola Maria Filippone. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

