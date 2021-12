Musica: addio a Wanda Young, cantante dei successi delle Marvelettes (Di domenica 26 dicembre 2021) New York, 26 dic. - (Adnkronos) - La cantante statunitense Wanda Young, componente delle Marvelettes, uno dei gruppi vocali afroamericani di punta della Motown, è morta all'età di 78 anni a Garden City, nel Michigan (Usa), per le complicazioni di una malattia polmonare ostruttiva cronica. La notizia della scomparsa è stata data dalla famiglia al "New York Times". Young si unì alle Marvelettes nel 1961 quando firmarono il loro primo contratto discografico con la Motown. Il gruppo esplose presso il grande pubblico proprio nel 1961 grazie al brano "Please Mr. Postman", hit con Gladys Horton come solista e Young tra le coriste. Young era la voce principale in "So Long, Baby", il lato B del disco. Quella fu la prima canzone della Motown a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) New York, 26 dic. - (Adnkronos) - Lastatunitense, componente, uno dei gruppi vocali afroamericani di punta della Motown, è morta all'età di 78 anni a Garden City, nel Michigan (Usa), per le complicazioni di una malattia polmonare ostruttiva cronica. La notizia della scomparsa è stata data dalla famiglia al "New York Times".si unì allenel 1961 quando firmarono il loro primo contratto discografico con la Motown. Il gruppo esplose presso il grande pubblico proprio nel 1961 grazie al brano "Please Mr. Postman", hit con Gladys Horton come solista etra le coriste.era la voce principale in "So Long, Baby", il lato B del disco. Quella fu la prima canzone della Motown a ...

