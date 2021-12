Musica: addio a Wanda Young, cantante dei successi delle Marvelettes (Di domenica 26 dicembre 2021) New York, 26 dic. – (Adnkronos) – La cantante statunitense Wanda Young, componente delle Marvelettes, uno dei gruppi vocali afroamericani di punta della Motown, è morta all’età di 78 anni a Garden City, nel Michigan (Usa), per le complicazioni di una malattia polmonare ostruttiva cronica. La notizia della scomparsa è stata data dalla famiglia al “New York Times”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 26 dicembre 2021) New York, 26 dic. – (Adnkronos) – Lastatunitense, componente, uno dei gruppi vocali afroamericani di punta della Motown, è morta all’età di 78 anni a Garden City, nel Michigan (Usa), per le complicazioni di una malattia polmonare ostruttiva cronica. La notizia della scomparsa è stata data dalla famiglia al “New York Times”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

