Muore Desmond Tutu, simbolo della resistenza contro l’apartheid (Di domenica 26 dicembre 2021) Muore all’età di 90 anni l’arcivescovo sudafricano Desmond Tutu, uno dei simboli della resistenza contro l’apartheid. Desmond Tutu morto all’età di 90 anni, simbolo della resistenza contro l’apartheid Desmond Tutu è morto a 90 anni, ed è stato il simbolo della resistenza contro l’apartheid e il promotore della riconciliazione, a comunicarlo la presidenza del Sudafrica. L’uomo era un arcivescovo anglicano, e ottenne nel 1984 il premio Nobel per la Pace, poichè simbolo della lotta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 dicembre 2021)all’età di 90 anni l’arcivescovo sudafricano, uno dei simbolimorto all’età di 90 anni,è morto a 90 anni, ed è stato ile il promotorericonciliazione, a comunicarlo la presidenza del Sudafrica. L’uomo era un arcivescovo anglicano, e ottenne nel 1984 il premio Nobel per la Pace, poichèlotta ...

