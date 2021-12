Morto per Covid il campione del mondo di kickboxing negazionista Frederic Sinistra (Di domenica 26 dicembre 2021) Combattente e convinto negazionista, si è spento lo scorso 16 dicembre all’età di 41 anni Frederic Sinistra, detto “The Undertaker”, considerato l’uomo più forte del Belgio nei pesi massimi, a causa delle complicazioni del Covid. L’ex campione del mondo di kickboxing alla fine di novembre si era ammalato ed era stato ricoverato all’ospedale CHU di Liegi. Il suo allenatore, Osman Yigin, ha raccontato di averlo costretto ad andare in ospedale dopo che era risultato positivo a quello che chiamava “piccolo virus”. Dal reparto di terapia intensiva aveva pubblicato sul suo profilo Instagram due fotografie che lo ritraevano nel letto dell’ospedale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fred Sinistra ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Combattente e convinto, si è spento lo scorso 16 dicembre all’età di 41 anni, detto “The Undertaker”, considerato l’uomo più forte del Belgio nei pesi massimi, a causa delle complicazioni del. L’exdeldialla fine di novembre si era ammalato ed era stato ricoverato all’ospedale CHU di Liegi. Il suo allenatore, Osman Yigin, ha raccontato di averlo costretto ad andare in ospedale dopo che era risultato positivo a quello che chiamava “piccolo virus”. Dal reparto di terapia intensiva aveva pubblicato sul suo profilo Instagram due fotografie che lo ritraevano nel letto dell’ospedale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fred...

