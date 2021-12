Morto Frederic “The Undertaker” Sinistra, l’ex campione del mondo di kickboxing no vax e negazionista della pandemia stroncato dal Covid (Di domenica 26 dicembre 2021) È Morto a 41 anni Frederic “The Undertaker” Sinistra. l’ex campione del mondo e d’Europa di kickboxing conosciuto nel mondo degli sport da combattimento come “l’uomo più forte del Belgio” è stato stroncato dal Covid. Proprio lui, negazionista della pandemia e no vax convinto al punto da rifiutare fino all’ultimo il ricovero in ospedale, si aggiunge al computo delle vittime del virus: fatale una grave infezione ai polmoni. Eppure la moglie, in un post su Instagram, smentisce che sia stato il coronavirus ad ucciderlo. “Ne faccio un punto d’onore e lotterei fino alla fine affinché la verità sia ristabilita e il suo nome ripulito da tutte queste calunnie. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Èa 41 anni“Thedele d’Europa diconosciuto neldegli sport da combattimento come “l’uomo più forte del Belgio” è statodal. Proprio lui,e no vax convinto al punto da rifiutare fino all’ultimo il ricovero in ospedale, si aggiunge al computo delle vittime del virus: fatale una grave infezione ai polmoni. Eppure la moglie, in un post su Instagram, smentisce che sia stato il coronavirus ad ucciderlo. “Ne faccio un punto d’onore e lotterei fino alla fine affinché la verità sia ristabilita e il suo nome ripulito da tutte queste calunnie. ...

