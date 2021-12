Morto Desmond Tutu | l' arcivescovo che lottò contro l' apartheid in Sudafrica

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 26 dicembre 2021) Èall’età di 90 anni l’anglicanono, che fu uno dei simboli della resistenzal’e poi promotore della riconciliazione. È stato il primoanglicano nero di città del Capo e ha sempre lottato per difendere gli oppressi e coloro che non avevano diritti. Vinse il premio Nobel per la pace nel 1984 come simbolo della lotta non violenta al regime razzista. Dopo la fine dell’, e dopo che Nelson Mandela era stato eletto presidente del nuovoideò e presiedette una commissione, la “Truth and Reconciliation”, che nel processo di pacificazione fece luce sulle atrocità commesse dai bianchi durante decenni di repressione. E ...