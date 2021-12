Morto a 90 anni Tutu, arcivescovo simbolo lotta apartheid in Sudafrica (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - E' Morto a 90 anni Desmond Tutu, l'arcivescovo simbolo della lotta all'apartheid in Sudafrica. A dare la notizia è stato il presidente, Cyril Ramaphosa: "La scomparsa dell'arcivescovo emerito Desmond Tutu è un altro capitolo del lutto nell'addio della nostra nazione a una generazione di eccezionali Sudafricani che ci hanno lasciato in eredità un Sudafrica liberato". Premio Nobel per la Pace nel 1984, Tutu è stato il primo arcivescovo anglicano nero di Città del Capo e ha sempre lottato per difendere gli oppressi e coloro che non avevano diritti. Sono diverse le sue iniziative politiche rivolte ad abbattere le differenze ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - E'a 90Desmond, l'dellaall'in. A dare la notizia è stato il presidente, Cyril Ramaphosa: "La scomparsa dell'emerito Desmondè un altro capitolo del lutto nell'addio della nostra nazione a una generazione di eccezionalini che ci hanno lasciato in eredità unliberato". Premio Nobel per la Pace nel 1984,è stato il primoanglicano nero di Città del Capo e ha sempreto per difendere gli oppressi e coloro che non avevano diritti. Sono diverse le sue iniziative politiche rivolte ad abbattere le differenze ...

