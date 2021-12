Minturno | centrodestra unito per portare avanti il progetto politico

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 26 dicembre 2021)– Qualche sera fa, si sono riuniti a Marina dii membri delle tre liste civiche che, unitamente a Fratelli d’Italia, hanno sostenuto la candidatura di Pino D’Amici Sindaco durante le scorse elezioni amministrative. Presenti all’incontro, dunque, rappresentanti, ex candidati e sostenitori diDomani,Libera e Pino D’Amici Sindaco. Un’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale ma anche e soprattutto per discutere su come continuare ailintrapreso. Tra le iniziative approvate vi sono la decisione di nominare un coordinatore per ciascuna lista e, parallelamente, di creare un gruppo di lavoro che possa coordinare l’azione delle diverse civiche. Verranno poi assegnati dei ruoli di responsabilità all’interno di ...