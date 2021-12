Milan, Kjaer: «Qui sono a mio agio. Eriksen? Nessun pensiero dietro le mie azioni» (Di domenica 26 dicembre 2021) Simon Kjaer, difensore del Milan, si è raccontato in un’intervista ai microfoni di TV2 Sport: ecco le sue dichiarazioni Simon Kjaer ha rilasciato una lunga intervista a TV2 Sport. Le parole del difensore del Milan. SUL MALORE DI Eriksen: «Quel momento non può essere descritto. Solo con parole come “terribile” e “incomprensibile”. E quelle parole non bastano affatto. Non c’erano pensieri dietro le mie azioni. È stato istintivo. Abbiamo fatto tutti il ??possibile per aiutare. Un terribile, terribile momento. La cosa più importante per me ora è che Christian stia bene». SULL’EUROPEO: «Non è stata solo la partita contro il Belgio, ma anche le successive partite nazionali che sono state molto difficili da affrontare proprio intorno ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 dicembre 2021) Simon, difensore del, si è raccontato in un’intervista ai microfoni di TV2 Sport: ecco le sue dichiarSimonha rilasciato una lunga intervista a TV2 Sport. Le parole del difensore del. SUL MALORE DI: «Quel momento non può essere descritto. Solo con parole come “terribile” e “incomprensibile”. E quelle parole non bastano affatto. Non c’erano pensierile mie. È stato istintivo. Abbiamo fatto tutti il ??possibile per aiutare. Un terribile, terribile momento. La cosa più importante per me ora è che Christian stia bene». SULL’EUROPEO: «Non è stata solo la partita contro il Belgio, ma anche le successive partite nazionali chestate molto difficili da affrontare proprio intorno ...

