Migranti, nuova ondata di arrivi (Di domenica 26 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Quinta operazione in tre giorni per la Sea Watch 3, che ha soccorso 96 persone su un gommone in difficoltà che stava imbarcando acqua nel Canale di Sicilia. Tra i naufraghi una donna incinta al nono mese. “A bordo abbiamo 446 naufraghi – fa sapere la ONG – Il più giovane di loro ha due settimane di vita”.Intanto si concluse le operazioni di ricerca del barchino, con a bordo 27 Migranti, che erano in corso da due giorni.La piccola imbarcazione è stata individuata poche ore fa sullacosta crotonese. Tutti in buone condizioni i 27 Migranti.La prima segnalazione, scattata nel pomeriggio del 23 dicembre,con l'unità che navigava all'interno dell'area SAR maltese, eragiunta anche al Centro Nazionale di soccorso della Guardiacostiera italiana di Roma.Le operazioni di ricerca, coordinate dalla Guardia costieraitaliana, sono iniziate nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Quinta operazione in tre giorni per la Sea Watch 3, che ha soccorso 96 persone su un gommone in difficoltà che stava imbarcando acqua nel Canale di Sicilia. Tra i naufraghi una donna incinta al nono mese. “A bordo abbiamo 446 naufraghi – fa sapere la ONG – Il più giovane di loro ha due settimane di vita”.Intanto si concluse le operazioni di ricerca del barchino, con a bordo 27, che erano in corso da due giorni.La piccola imbarcazione è stata individuata poche ore fa sullacosta crotonese. Tutti in buone condizioni i 27.La prima segnalazione, scattata nel pomeriggio del 23 dicembre,con l'unità che navigava all'interno dell'area SAR maltese, eragiunta anche al Centro Nazionale di soccorso della Guardiacostiera italiana di Roma.Le operazioni di ricerca, coordinate dalla Guardia costieraitaliana, sono iniziate nel ...

Advertising

repubblica : Nuova ondata di sbarchi: da Lampedusa a Crotone, centinaia in arrivo sulle coste italiane. 28 migranti morti in Lib… - fanpage : Ultim'ora Archiviato il procedimento a carico di Carola Rackete - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Quinta operazione in tre giorni per la Sea Watch 3, che ha soccorso 96 persone su un gommone in… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Migranti, nuova ondata di arrivi - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Migranti, nuova ondata di arrivi - -